OMS declara epidemia de Ebola uma emergência internacional

A epidemia de Ebola na África Ocidental é um "evento excepcional" e agora constitui um risco internacional à saúde, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira.

A agência de saúde da Organização das Nações Unidas disse que as possíveis consequências de uma disseminação internacional maior do vírus, que já matou quase 1.000 pessoas em quatro países da África Ocidental, são "particularmente sérias" diante da virulência do vírus.

"Uma resposta internacional coordenada é considerada essencial para parar e reverter a disseminação internacional de Ebola", disse a OMS em comunicado após reunião de dois dias do comitê de emergência da organização sobre o Ebola.