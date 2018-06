OMS diz que a MERS não é uma emergência global A disseminação do misterioso vírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS, na sigla em inglês) para diversas partes do mundo não é uma emergência de saúde global, apesar da recente elevação no número de caso, disse a Organização Mundial de Saúde (OMS). O anúncio foi feito após um encontro de um grupo de especialistas da OMS sobre o vírus.