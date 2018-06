OMS diz que casos de ebola na Libéria estão diminuindo

"A epidemia (na Libéria) pode estar desacelerando", afirmou Aylward por telefone durante uma conferência em Genebra. A redução é atribuída ao maior número de funerais seguros das vítimas do ebola, ao aumento de pessoas sendo isoladas e a grandes campanhas de como conter a transmissão do vírus. A OMS alertou, contudo, que a epidemia está longe do fim.

Até o momento, mais de 13.700 pessoas foram contaminadas, sendo a maioria dos casos na Libéria, Guiné e Serra Leoa. Só na Libéria, o vírus atingiu mais de 6.300 pessoas.

A Cruz vermelha na Libéria afirmou na terça-feira que retirou 117 corpos na última semana do condado que incluiu a capital, Monróvia. O governo local informou também na semana passada que apenas cerca de metade dos leitos disponíveis em centros de tratamento estavam ocupados. Fonte: Associated Press.