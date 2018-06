OMS diz que ebola causou 5.500 mortes

De acordo com a OMS, foram contabilizados 15.531 casos confirmados, suspeitos ou prováveis de ebola nos oito países atingidos pelo vírus.

A agência também declarou que a República Democrática do Congo foi considerada livre da doença após o país o país passar por 42 dias, o dobro do período de incubação do vírus, sem reportar casos de ebola. O surto na nação, que é uma epidemia separada da que acontece na África Ocidental, deixou 49 pessoas mortas. Fonte: Dow Jones Newswires.