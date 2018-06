OMS: epidemia de Ebola deve durar mais alguns meses

A situação é especialmente difícil, ainda de acordo com Fukuda, por conta da vasta região pela qual o vírus se espalhou, das florestas tropicais da Guiné até a fronteira com a Libéria. No entanto, o médico enfatizou que a fonte da transmissão do vírus foi identificada em todos os contaminados, o que representa um passo importante para o controle do surto.

Segundo o médico Sakoba Keita, do ministério da Saúde da Guiné, já foram confirmados 151 casos de Ebola no país, com 98 mortes. Na Libéria, a doença vitimou 10 pessoas, de um total de 21 infectados, informou a OMS.

Mas também há sinais de que a propagação do vírus começou a diminuir. Em Gana, testes em um suposto caso da doença deram negativo. Segundo a OMS, em Serra Leoa e Mali, outras quatro suspeitas de contaminação foram descartadas. Fonte: Associated Press.