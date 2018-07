OMS faz apelo para levantar US$ 10 mi em ajuda a Gaza

O apelo foi feito no momento em que Israel ameaçou ampliar o combate no quinto dia de confronto com o Hamas, pelo menos 12 pessoas foram mortas e as negociações de cessar-fogo se intensificaram.

A OMS pediu suporte financeiro da comunidade regional e internacional para o que ela chamou de estoques de suprimentos médicos inexistentes. "Os hospitais de Gaza estão tendo que lidar com o aumento de mortes contando com estoques esgotados".

Segundo o órgão, são necessários US$ 10 milhões para "cobrir todos suprimentos e remédios por três meses". Trabalhadores da saúde em Gaza estão tentando tratar queimaduras sérias, ferimentos de escombros que caem das construções e ferimentos de cabeça. As informações são da Dow Jones.