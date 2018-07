OMS monitora vírus ligado à Sars no Oriente Médio

Segundo a OMS, trata-se de um coronavírus, pertencente a uma família de vírus causadores de um tipo de gripe conhecido como Sars, a síndrome respiratória que em 2003 causou a morte de mais de 800 pessoas, a maior parte delas na Ásia.

O caso diagnosticado no Reino Unido é o de um homem transferido do Qatar para tratamento em Londres. Ele viajou recentemente à Arábia Saudita e foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) depois de ter sofrido falência dos rins.

Ainda não está claro se a mutação viral dissemina-se com a mesma velocidade da Sars de 2003 nem se sabe se ela é tão mortífera quanto o coronavírus de quase dez anos atrás.

"Estamos ainda nos primeiros dias", disse Gregory Hartl, porta-voz da OMS. "Pelo momento, temos dois casos esporádicos e ainda há uma série de buracos a serem preenchidos."

Até agora não há nenhuma conexão entre os dois casos a não pelo fato de o paciente ter viajado à Arábia Saudita, onde pelo menos uma pessoa morreu com suspeita de infecção pelo coronavírus, disse Hartl. Até o momento, nenhum outro país comunicou à OMS casos suspeitos da doença. As informações são da Associated Press.