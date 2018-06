OMS negocia envio de equipe para China

O chefe do escritório da OMS na China, Michael O''Leary, disse a repórteres em Pequim que a organização está confiante nos esforços da China de rastrear e controlar a disseminação do vírus H7N9. No entanto, a preocupação mundial com a doença levou a OMS a considerar enviar uma equipe.

O''Leary disse que os dois lados estavam em discussões e não está claro ainda quando

essa equipe pode chegar na China. As informações são da Associated Press.