OMS pede para europeus se vacinarem contra sarampo

Os países com o maior número de casos confirmados de sarampo são a França, com 7.324, e a Espanha, com 1.146. A entidade pediu às pessoas que verifiquem com urgência se estão ou não vacinadas. A OMS advertiu hoje que a situação pode piorar se a população não for imunizada, especialmente porque durante o verão as pessoas saem mais às ruas e o vírus pode se espalhar com mais facilidade. As informações são da Associated Press.