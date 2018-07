OMS: surto de bactéria na Alemanha é 'muito severo' O surto de Escherichia coli (E.coli) na Alemanha, que matou 14 pessoas até agora, foi classificado como "muito severo" pela Organização Mundial de Saúde (OMS). "Não sabemos qual é a origem do problema, mas estamos pedindo que todos países fiquem alertas e cooperem com as investigações", afirmou a médica Hilde Kruse, gerente do programa de segurança alimentar da OMS. "Este surto de E.coli é muito severo", afirmou.