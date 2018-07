OMS: Surto de ebola já matou 31 pessoas no Congo Um surto do vírus ebola na República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) resultou na morte de pelo menos 31 pessoas, informa a Organização Mundial de Saúde (OMS). A cifra atual de óbitos causados pelo vírus mais do que dobrou em uma semana, prossegue a agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU).