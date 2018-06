OMS: vacina contra ebola pode estar pronta no fim do ano

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que uma vacina contra o ebola deve estar disponível em grandes quantidades até o final do ano para ajudar a controlar a epidemia da doença no oeste da África. Até hoje, não existe tratamento licenciado para o vírus, mas cientistas estão testando dois possíveis remédios.

O ebola matou mais de 5,8 mil pessoas em cinco países africanos. O surto recente é o primeiro a atingir áreas urbanas e tem sido difícil controlá-lo com os métodos tradicionais de isolamento dos infectados e monitoramento das pessoas com quem tiveram contato.

Antes, especialistas haviam dito ser improvável o desenvolvimento de uma droga para o ebola a tempo de ajudar esta epidemia. Nesta quarta-feira, no entanto, a OMS estimou que as quantidades de vacinas produzidas até o final do ano devem ser suficientes para ter algum impacto sobre o surto recente. Fonte: Associated Press.