Onda de ataques deixa 16 mortos no Iraque

A polícia relatou que o mais mortal dos ataques ocorreu ao sul da cidade de Samawah, quando dois carros-bomba explodiram simultaneamente em uma área comercial, matando sete civis e ferindo outros 17. A cidade xiita está localizada a 370 quilômetros ao sudeste de Bagdá.

As autoridades relataram ainda que um suicida com um cinto de explosivos atacou o portão principal de uma faculdade particular no bairro xiita de Ur, no leste de Bagdá, enquanto três militantes atacaram o portão de trás. Quatro policiais e um professor morreram e 18 pessoas ficaram feridas. Os três militantes foram mortos. Fonte: Associated Press.