Onda de ataques mata 50 no Iraque

BAGDÁ - Uma onda de ataques a bomba e tiroteios em Bagdá e no norte do Iraque matou pelo menos 50 pessoas, de acordo com autoridades.

Diversos membros das forças de segurança estão entre os mortos e pelo menos 140 pessoas ficaram feridas.

No pior dos incidentes, 18 pessoas foram mortas em Taji, um bairro sunita a cerca de 20 km ao norte de Bagdá. Ao todo, foram registrados nove ataques na capital e em cidades do norte. No domingo, atentados já haviam matado 17 pessoas ao sul da capital iraquiana.

