Onda de ataques suicidas e explosões matam 28 no Iraque

Terroristas suicidas e explosões em estradas que tiveram como alvo a polícia de Bagdá deixaram pelo menos 28 mortos ontem, no segundo dia de ataques contra as autoridades da capital iraquiana em menos de uma semana. Dois dos radicais explodiram carros-bomba em delegacias. Policiais morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas.

A onda de ataques aparentemente coordenados, a menos de três meses da data prevista para a retirada das tropas dos EUA do país, provoca preocupações a respeito da capacidade das autoridades iraquianas de conter a violência de grupos insurgentes. As ações contra militares dos EUA, porém, têm diminuído. A polícia do Iraque é considerada a força de segurança mais fraca do país. Há poucos dias, fontes do governo afirmaram que o Exército iraquiano estava atrasando sua retirada das cidades por temer que os policiais não consigam garantir a segurança.

Em Karradah, ao sul de Bagdá, pelo menos 14 pessoas morreram - entre elas, 8 policiais - e outras 28 ficaram feridas com a explosão de um carro-bomba em uma delegacia. Em Hurriyah, no noroeste da capital, um ataque similar deixou 8 mortos e 27 feridos. Outra explosão matou um civil e feriu 12 pessoas, na maioria soldados, em uma estrada da mesma região.

Ainda ontem, um carro-bomba atingiu uma delegacia do distrito de Ilaam, deixando ao menos três mortos. Dois policiais que realizavam patrulha em Washash também foram mortos por uma explosão em uma estrada.

Nenhuma milícia insurgente que atua no Iraque assumiu a responsabilidade pelos ataques de ontem, mas atentados suicidas contra autoridades do país têm sido a marca registrada da Al-Qaeda. / REUTERS e AP