Onda de calor deixa 45 mortos em dois dias na Índia

NOVA DÉLHI - Pelo menos 45 pessoas morreram nos últimos dois dias em consequência de uma onda de calor no estado de Bengala, no leste da Índia, informou nesta quarta-feira, 6, a polícia local.

Segundo a agência "Ians", quinze vítimas morreram hoje em diferentes pontos da região, inclusive na capital, Calcutá, e muitas pessoas tiveram que ser hospitalizadas.

Veja também:

Juiz autoriza casamento de adolescente na Índia

A edição digital do jornal "Times of India" informou que o número de mortos durante esta semana devido ao calor foi de cem, mas a publicação não divulgou as fontes para confirmar a informação.

As temperaturas na Índia chegaram a atingir quase 50 graus em alguns pontos do país, além disso foram registrados altos índices de umidade.

Na Índia, as aglomeração humanas são muito comuns, as edificações são precárias, o acesso a água não é universalizado e grande parte da população não tem recursos para comprar aparelhos de ar-condicionado e até mesmo ventiladores.