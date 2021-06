Onda de calor histórica 'engasga' o Canadá e o noroeste dos Estados Unidos

Escolas e clínicas de imunização fecharam e um evento de qualificação olímpica foi adiado: o Canadá Ocidental e partes dos Estados Unidos experimentaram temperaturas "históricas" recordes na segunda-feira, provocados por uma onda de calor invulgarmente intensa.

Em Portland (Oregon) e Seattle (Estado de Washington), duas grandes cidades do noroeste dos Estados Unidos conhecidas pelo seu clima normalmente frio e úmido, a temperatura atingiu o seu nível mais alto desde que passaram a ser registrados, em 1940. O verão no Hemisfério Norte teve início no último dia 20 de junho.

A temperatura atingiu 46,1 graus Celsius no aeroporto de Portland ao meio-dia de segunda-feira (após um recorde de 44,4 graus no dia anterior) e 41,6 graus em Seattle, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês).

Mas o Canadá Ocidental tomou a coroa. A cidade de Lytton, na Colúmbia Britânica, quebrou o recorde histórico do país com uma temperatura de 47,9 graus Celsius na segunda-feira.

Nesta região, ventiladores e aparelhos de ar condicionado estão esgotados e as cidades abriram centros de refrigeração.

Várias clínicas de vacinação contra a covid-19 foram fechadas e as escolas anunciaram a suspensão das atividades devido ao calor extremo.

"Uma prolongada, perigosa e histórica onda de calor persistirá durante esta semana", advertiu o Environnement Canada, emitindo alertas para a Colúmbia Britânica, Alberta e partes de Saskatchewan, Manitoba, Yukon e os Territórios do Noroeste.

"É um calor do deserto, muito seco e quente", disse à AFP David Phillips, climatologista sénior do Environment Canada.

"Somos o segundo país mais frio do mundo e o mais nevado", disse ele. “Muitas vezes vemos ondas frias e nevascas, mas raramente falamos sobre o tempo quente como este", disse Phillips.

"Dubai deve ser mais fresca do que aquilo que estamos vendo agora", completou o climatologista.

"Extremamente perigoso"

Do outro lado da fronteira, os americanos também estão experimentando temperaturas sufocantes nos estados do noroeste.

"Este nível de calor é extremamente perigoso", advertiu a NWS na segunda-feira.

Um mercado de Seattle, o Mercado de Agricultores de Ballard, teve de fechar mais cedo, provavelmente pela primeira vez "por causa do calor", disse o seu gerente, Doug Farr, à AFP. "A maior parte das vezes é por causa da neve".

Na segunda-feira, a Amazon anunciou que iria abrir ao público parte da sua sede em Seattle como um local de arrefecimento de 1.000 lugares. Muitas casas carecem de ar condicionado nesta cidade tipicamente temperada.

A temperatura média para um mês de junho em Seattle é de 19 graus Celsius.

"Aos 21 graus, é um belo dia, todos estão lá fora de calção e camiseta, mas isto está ficando absurdo", disse um morador de Seattle entrevistado pela AFP, dizendo que se sentia "como se estivesse no deserto".

Também em Portland, muitos moradores abrigam-se com colchões e cadeiras dobráveis em locais com ar condicionado improvisados pelas autoridades locais.

Não longe dali, na cidade de Eugene, a última das provas de atletismo para as equipas olímpicas americanas teve de ser adiada no domingo por causa das temperaturas elevadas.

O calor extremo, combinado com uma seca intensa no oeste americano, favoreceu o surgimento de vários incêndios durante o fim de semana. Um deles, na fronteira de Oregon e Califórnia, queimou cerca de 600 hectares na manhã de segunda-feira, obrigando as autoridades a evacuar alguns moradores e a fechar uma estrada estatal.

"De mil em mil anos"

A onda de calor é devida a um fenômeno conhecido como "cúpula de calor": a alta pressão prende o ar quente na região.

A intensidade desta "cúpula térmica" é "tão rara estatisticamente que só poderia ser esperada uma vez a cada vários milhares de anos em média", escreveram os peritos meteorológicos do Washington Post. "Mas as alterações climáticas induzidas pelo homem tornaram tais acontecimentos excepcionais mais prováveis".

De acordo com Nick Bond, um cientista climático da Universidade de Washington, as alterações climáticas são um fator, sem dúvida, mas um fator "secundário".

"O elemento principal é este padrão meteorológico muito invulgar" da cúpula de calor, diz à AFP. Dito isto, "as alterações climáticas são reais, as nossas temperaturas aqueceram aqui", o que "tornou este evento de calor ainda mais severo".