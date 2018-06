Onda de calor faz temperaturas passarem de 47ºC no sudoeste dos EUA

PHOENIX - Companhias aéreas cancelaram voos em Phoenix e médicos recomendaram que as pessoas tenham cuidado perto de áreas de concreto, no interior de veículos e na prática de atividades físicas por conta de uma onda de calor que ameaça trazer temperaturas próximas de 48ºC para regiões do sudoeste dos Estados Unidos.

O Arizona está vivenciando as piores temperaturas, mas a onda de calor chegou até Nevada e Califórnia. Las Vegas, por exemplo, tem previsão de 47ºC graus para a terça, o primeiro dia de verão. Os alertas de calor exessivo permeiam quase todo o território californiano.

A American Airlines cancelou cerca de 40 voos da terça em Phoenix por causa do calor, já que as aeronaves têm temperaturas máximas pra operar.

O Serviço Nacional Climático tem previsto temperaturas de 48ºC ou mais para Phoenix nos últimos dias, número não observado há mais de 20 anos. No Vale da Morte, a temperatura pode passar de 51ºC. / AP