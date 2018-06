Onda de frio deixa 110 mortos no norte A onda de frio que vem atingindo o norte da Índia nas últimas semanas deixou 110 mortos, em sua maioria indigentes, até ontem, depois que foram confirmadas as mortes de mais 9 pessoas em Uttar Pradesh, o Estado mais afetado pelo inverno no país. As mortes registradas na região passam de 90. Uttar Pradesh registrou algumas das temperaturas mais baixas - na cidade de Agra, onde fica o Taj Mahal, foi registrado -1° C. Em Kargil, na Caxemira, a temperatura baixou até -17°C. / EFE