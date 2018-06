Onda de frio mata 37 pessoas na Ucrânia

Dezenove pessoas morreram nas últimas 24 horas por causa do frio, elevando o número de mortos para 37, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira. Ondas de frio anteriores vitimaram principalmente sem-teto e idosos e as autoridades criaram cerca de 1.500 abrigos em todo o país para fornecer comida e abrigo para quem precisar.

A onda de frio provocou fortes nevascas em território ucraniano, que provocaram o corte do fornecimento de energia elétrica para cerca de 600 vilas na semana passada, além de bloquear estradas, deixando centenas de carros presos em meio à neve.

As temperaturas caíram para -16ºC nas regiões centro e sul do país e para -23ºC a região de Lugansk, parte leste da Ucrânia. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.