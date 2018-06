Onda de greves paralisa país e afeta Evo Morales A Bolívia está paralisada depois de sete semanas de conflitos trabalhistas e sociais, com greves e manifestações que contribuem para desestabilizar o governo do presidente Evo Morales, acusado de ser "incapaz" de solucionar o problema. O líder da Central Operária Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, disse que se Evo continuar sem responder às demandas dos sindicatos, as manifestações serão "radicalizadas".