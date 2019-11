Premiê do Iraque anuncia renúncia após onda de protestos

BAGDÁ - O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi, renunciou ao cargo nesta sexta-feira, 29, em meio a uma onda de protestos contra a corrupção e a influência do Irã no país.

Mahdi disse que entregará o pedido de renúncia ao Parlamento. A decisão foi anunciada um dia depois de a polícia ter matado ao menos 37 pessoas que fecharam estradas em protestos contra o governo.

No começo da semana, centenas de pessoas invadiram o consulado do Irã, em Najaf, e foram reprimidas pela polícia. Ao menos 28 pessoas morreram.

A principal liderança xiita do Iraque, o aiatolá Ali al-Sistani, retirou o apoio ao governo no começo desta sexta-feira.

Com a queda de Saddam Hussein, após a invasão americana em 2003, o Iraque criou um sistema eleitoral parlamentarista. Xiitas, sunitas e curdos têm direito a voto. Maioria da população, os xiitas têm liderado os governos formados desde então.

Sem Saddam, que apesar de sunita, pertencia à corrente política do pan-arabismo laico, o Iraque se aproximou do Irã, principal potência xiita do Oriente Médio.

Com isso, os clérigos xiitas ganharam força política no país e a tensão sectária cresceu, principalmente durante a ocupação americana.

Após a retirada dos EUA, a insatisfação popular com a corrupção e o aumento da pobreza aumentou nos últimos anos. / AP e REUTERS