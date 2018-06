Onda de violência deixa pelo menos 47 mortos no Iraque Uma série de explosões coordenadas em Bagdá e outros episódios de violência deixaram pelo menos 47 mortos no Iraque nesta terça-feira, informaram autoridades. A maioria dos mortos foi vítima de uma série de explosões de carros-bomba na capital iraquiana no início da noite, quando os moradores estavam fazendo compras ou indo jantar.