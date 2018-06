Onda frio incomum causa ao menos 85 mortes em Taiwan

TAIPÉ - Uma onda de frio em Taiwan provocou a morte de ao menos 85 pessoas, grande parte delas de mais de 65 anos e vítimas de problemas cardíacos ou respiratórios provocados pelas baixas temperaturas, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros.

Nesta época do ano, a ilha registra temperaturas de cerca de 20ºC, mas neste ano a região está sofrendo com um incomum episódio de frio que fez com que os termômetros ficassem abaixo de zero grau.

"Pelo nossa experiência, não é a atual temperatura (que causou as mortes), mas a queda repentina que foi muito abrupta para o sistema circulatório das pessoas mais velhas", afirmou um porta-voz da

administração taiwanesa identificado apenas pelo sobrenome Chang.

Só na cidade de Taoyuan, no norte de Taiwan, morreram 35 pessoas com doenças relacionadas ao frio, como hipotermia e problemas de coração, devido à queda repentina das temperaturas. Já em Kaohsiung, no sul e de clima semitropical, foram registradas temperaturas próximas aos 5ºC, que provocaram a morte de 16 pessoas.

Na região metropolitana de Taipé morreram pelo menos 31 pessoas, com os termômetros registrando temperaturas abaixo de zero graus. Em janeiro, a temperatura média na capital do país é de 16º C, de acordo com Escritório Meteorológico Central de Taiwan. De acordo com a administração da cidade, pelo menos 91 moradores de rua foram levados para abrigos para se protegerem do frio.

Além disso, várias estradas foram fechadas em razão da neve e da formação de gelo. No momento mais frio registrado na capital taiwanesa no fim de semana, o acumulo de neve chegou a 9 centímetros. Para terça-feira, espera-se que a temperatura em Taipé chegue aos 17º C./ EFE e AP