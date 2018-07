ONG acusa George W. Bush de crimes de guerra

De acordo com a HRW, Bush admitiu duas vezes ter aprovado o uso de "waterboarding" (afogamento), além de ter autorizado a transferência de detidos para o Egito e para a Síria, para serem submetidos a tortura. "Se os EUA não cumprem com sua obrigação jurídica, os demais países membros da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a Tortura devem ser mais ativos", disse à reportagem o conselheiro da entidade Reed Brody, autor da pesquisa.

Para a ONG, o ex-vice-presidente Dick Cheney foi a "principal força por trás do governo" na adoção de medidas de exceção. O ex-secretário de Defesa Robert Rumsfeld e o ex-diretor da CIA George Tenet também foram criticados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.