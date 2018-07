ONG acusa Síria de torturar e matar presos

Segundo o relatório da Anistia, os abusos das forças de Assad ocorreram na cidade de Talkalakh, próxima à fronteira com o Líbano, em maio. A organização pediu que o Conselho de Segurança da ONU acuse o regime sírio formalmente no Tribunal Penal Internacional.

O relatório divulgado ontem poderá aumentar a pressão da comunidade internacional sobre regime de Assad. Entidades de direitos humanos afirmam que 1.350 manifestantes e 350 agentes do governo foram mortos desde o início da revolta. As informações são da Associated Press.