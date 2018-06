ONG americana denuncia prisão de xeque e ativista dos direitos humanos

O ativista bahreinita e especialista da Columbia Freedom of Expression (ligada à Columbia University, nos EUA) Maytham Al Salman, que ajuda a organização a monitorar casos em tribunais de países do Golfo Pérsico, foi preso no sábado, dia 8, e acusado de “incitar o ódio contra o regime”.

Ele foi detido por 12 horas ao desembarcar no aeroporto de Manana, no Bahrein, após retornar de missões na Tunísia e no Marrocos. Apesar de ter sido liberado, ele foi indiciado e proibido de deixar o país. A organização emitiu um comunicado pedindo a liberação de Salman, um respeitado e reconhecido xeque.

Segundo a Columbia, as acusações contra ele são graves e normalmente aplicadas contra ativistas ou jornalistas que relatam casos de abusos de direitos humanos no país.