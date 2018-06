ONG britânica Oxfam pede desculpas formais ao governo do Haiti

A ONG britânica Oxfam pediu desculpas formais ao governo do Haiti nesta segunda-feira, 19, pelo escândalo com funcionários acusados de terem usado prostitutas e realizado práticas de assédio e intimidação.

“Estamos aqui para expressar a nossa vergonha e nossas desculpas ao Governo haitiano e ao povo haitiano pelo que aconteceu”, disse Simon Ticehurst, diretor regional da Oxfam para a América Latina e o Caribe depois de uma reunião de mais de duas horas com o ministro do Planejamento e cooperação externa do Haiti, Aviol Fleurant, que convocou a instituição de caridade para se explicar.

"Nós tomamos muitas medidas para melhorar as medidas de salvaguarda internas", disse ele depois da reunião.

Ontem, a Oxfam revelou um relatório interno de 2011 sobre a missão de ajuda no Haiti, que detalha como um de seus diretores pagou prostitutas e alguns de seus funcionários sofreram ameaças.

De acordo com o documento de 11 páginas, divulgado em uma versão parcialmente censurada, o ex-diretor da Oxfam no Haiti, o belga Roland Van Hauwermeiren, admitiu que pagou por relações sexuais com prostitutas em locais financiados pela organização. A ONG estava presente no país desde o terremoto de 2010, que deixou mais de 200 mil mortos. / AFP