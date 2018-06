ONG de direitos humanos pede investigação da ONU sobre mortes "sistemáticas' no Egito As mortes de centenas de manifestantes egípcios em dois acampamentos durante os protestos no ano passado foi sistemática, ordenada por altos oficiais e provavelmente resulta em crimes contra a humanidade, disse a organização de direitos humanos Human Rights Watch, nesta terça-feira, pedindo por uma investigação da ONU.