ONG denuncia 'opressão violenta' no Bahrein A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) acusou hoje o Bahrein de realizar uma "campanha de opressão violenta" contra seus cidadãos e pediu o fim dos abusos. Manifestantes que exigem reformas tomaram as ruas do país em 14 de fevereiro, porém as forças de segurança reprimiram as manifestações, um mês depois, em uma sangrenta repressão seguida de muitas prisões.