ONG e chavismo divergem sobre casos de tortura

No último fim de semana, o número de vítimas nos conflitos entre manifestantes e as forças de segurança aumentou de 37 para 39. No dia 29, o Ministério Público informou que havia dois casos de tortura em investigação. Outras 78 queixas por maus tratos estão sendo apuradas, de acordo com a procuradora-geral da República, Luísa Ortega.

O documento do Foro Penal informa que jamais a repressão a protestos públicos foi tão forte no país ao longo de quase 60 dias. Um dossiê havia sido entregue à comissão da União das Nações Sul-americanas (Unasul), durante a reunião de chanceleres do bloco, em Caracas, para promover o diálogo entre a oposição e o governo de Maduro, na semana passada. A Nunciatura se dispôs também a mediar o diálogo e recebeu a versão atualizada do texto.

"Nunca na história venezuelana houve tantos detidos em razão de manifestações como agora", afirmou Alfredo Romero, diretor executivo da organização. "O uso da força militar contra a população civil tem sido desproporcional - incluindo a violência contra crianças e idosos."