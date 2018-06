ONG pede que comunidade internacional atue contra repressão a muçulmanos em Mianmar

LONDRES - A comunidade internacional deve "atuar" para acabar com a campanha de repressão "sistemática, planejada e impiedosa" do exército de Mianmar contra os rohingyas, afirmou a organização Anistia Internacional (AI).

+ONU eleva número de novos refugiados rohingyas em Bangladesh para 582 mil

A organização de defesa dos direitos humanos denunciou nesta quarta-feira a "pior crise de refugiados" na região nas últimas décadas.

De acordo com os números mais recentes da ONU, 582 mil muçulmanos rohingyas fugiram de Mianmar desde 25 de agosto para buscar refúgio em Bangladesh.

A crise começou quando os rebeldes do Exército de Libertação dos Rohingyas de Arakan (ARSA), que denunciavam os maus-tratos sofridos pela minoria rohingya em Mianmar, atacaram postos policiais no fim de agosto, o que provocou uma severa repressão das Forças Armadas.

Shocking drone footage shows the extent of the Rohingya exodus as thousands flee Myanmar pic.twitter.com/LkBNWX3POe — BBC News (World) (@BBCWorld) 18 de outubro de 2017