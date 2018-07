ONG registra 66 mortes de jornalistas em 2011

Setenta e três jornalistas tiveram de fugir de seus países. Segundo o relatório da RSF, 499 meios de comunicação foram censurados, e em 68 países há censura à internet. A entidade destaca que, das 66 mortes, 20 ocorreram no Oriente Médio, foco de grande atenção por causa dos protestos da Primavera Árabe. "Um número similar foi morto na América Latina, que está muito exposta à violência criminal", nota a ONG.

Pelo segundo ano seguido, o Paquistão é a nação onde mais morreram jornalistas, dez. China, Irã e Eritreia "continuam a ser as maiores prisões para a mídia", por causa da censura imposta por seus governos.

A entidade divulgou, ainda, uma lista das 10 zonas mais perigosas no mundo para o trabalho dos jornalistas: Manama, no Bahrein, Abidjã, na Costa do Marfim, Cairo, no Egito, Misurata, na Líbia, o Estado de Veracruz, no México, Khuzdar, no Paquistão, as regiões metropolitanas de Manila, Cebu e Cagayan de Oro, nas Filipinas, Mogadiscio, na Somália, Deraa, Homs e Damasco, na Síria, e Sanaa, no Iêmen. (Equipe AE)