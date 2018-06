ONGs de defesa da imprensa protestam

"Se as autoridades cubanas pretendiam diminuir a cobertura internacional do julgamento (de Ángel Carromero) freando os esperados e seguidos escritos de Yoani, conseguiram justamente o contrário com essa prisão arbitrária e de óbvio conteúdo político", afirmou Gustavo Mohme, presidente da comissão de liberdade de imprensa e informação da SIP. Ele pediu a Cuba "mostras de tolerância em favor da liberdade de expressão e de imprensa".

Diretor do jornal peruano La República, Mohme exortou as autoridades cubanas "a dar mostras de tolerância a favor da liberdade de expressão de imprensa". A situação de Cuba, juntamente à de outros países latino-americanos onde são registradas afrontas do gênero, será analisada com atenção na próxima Assembleia-Geral da SIP, que ocorre entre os dias 12 e 16 em São Paulo.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) também protestou. "A detenção desses jornalistas indica claramente que o governo cubano continua sua prática de castigar o jornalismo independente", disse Carlos Lauría, coordenador para as Américas do CPJ, afirmando que "as autoridades cubanas devem libertar imediatamente e sem condições" os três detidos.

"Uma comunidade de blogueiros vibrante e independente surgiu em Cuba nos últimos anos em desafio a severas limitações legais, econômicas e tecnológicas", afirmou o CPJ, que considera a ilha "o país mais repressivo para a imprensa no continente americano".

"As autoridades (cubanas) devem revelar todos os detalhes de todas as detenções em Bayamo e acusá-los de ofensas criminais reconhecidas internacionalmente ou libertá-los. As restrições sem sentido de Cuba em relação à liberdade de expressão e mídia independente têm de chegar ao fim", disse Javier Zúñiga em nome da ONG Anistia Internacional. / EFE e AFP