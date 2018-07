Acidente com ônibus mata 3 turistas franceses na República Dominicana

SANTO DOMINGO - Três turistas franceses faleceram e pelo menos 23 ficaram feridos nesta quinta-feira, 7, depois que um ônibus no qual todos viajavam colidiu com uma locomotiva no município de Higüey, capital da província dominicana de La Altagracia, informou a imprensa local.

No ônibus, que cobria a rota Bávaro-Bayahíbe, viajavam 27 turistas franceses e dois tripulantes dominicanos, segundo a imprensa, que cita informações fornecidas pelo diretor da Defesa Civil em Higüey, cidade 145 quilômetros ao leste de Santo Domingo.

Os mortos são dois homens e uma mulher, indicou o funcionário de um noticiário do canal 7 da televisão local. Duas das vítimas morreram no lugar do acidente e a outra chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu. O funcionário não soube informar a identidade das vítimas nem o estado de saúde geral dos feridos, que estão hospitalizados.