Ônibus cai de abismo e mata 17 pessoas na Índia

Um ônibus despencou de uma estrada em uma montanha no norte da Índia, matando 17 pessoas e ferindo outras cinco.

Segundo a polícia, o ônibus estava viajando durante a madrugada no sopé de uma montanha que faz parte da cordilheira do Himalaia, no estado indiano de Uttarakhand, quando despencou de uma altura de 300 metros e se chocou com o fundo de um desfiladeiro. O veículo havia percorrido apenas meio quilômetro quando ocorreu o acidente.

O oficial de gestão de desastres Nand Kishore disse aos jornais locais que 15 passageiros morreram imediatamente no acidente e outros dois morreram após serem socorridos.

Outros cinco feridos estavam sendo atendidos em um hospital da região. Não havia mais ninguém a bordo. (Fonte: Associated Press)