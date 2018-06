Ônibus cai em barranco e 15 pessoas morrem no norte do Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas nesta quinta-feira, 3, depois que o ônibus no qual todas viajavam caiu de um barranco no norte do Paquistão, de acordo com fontes oficiais citadas pela imprensa local.

O coletivo se acidentou quando fazia uma curva no distrito de Kohistan, na rota que liga as cidades de Rawalpindi e Skardu, segundo as fontes. Ao local do acidente se deslocaram tanto forças da Polícia como aldeões que participaram dos trabalhos de resgate.

Entre os mortos há duas mulheres e seis membros das forças de segurança paquistanesas.