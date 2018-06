Ônibus cai em desfiladeiro e mata ao menos 31 na Índia

GAUHATI, ÍNDIA - Um ônibus lotado saiu da estrada em uma região montanhosa no nordeste da Índia e caiu em um desfiladeiro, matando ao menos 31 pessoas, disse a polícia nesta quarta-feira, 8. Outros 34 passageiros ficaram feridos no acidente que aconteceu pouco antes do amanhecer (horário local) no vilarejo remoto de Tongseng, no Estado de Meghalaya.

O ônibus seguia em direção à cidade de Gauhati, a principal do Estado vizinho de Assam, quando o motorista perdeu o controle e o veículo mergulhou no desfiladeiro. Sete pessoas com ferimentos graves foram transferidas para um hospital da cidade vizinha de Silchar.

De acordo com o chefe de polícia, N. Ramachandran, as cerca de 65 pessoas estavam viajando em um ônibus com capacidade para 40 passageiros. Estimativas mostram que a Índia tem o maior número de mortes em estradas do mundo, com mais de 110 mil pessoas morrendo todo ano em acidentes causados principalmente por superlotação, alta velocidade e falta de manutenção nos veículos e estradas.

As informações são da Associated Press.