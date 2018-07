Ônibus cai em rio e mata ao menos 25 convidados de festa de casamento na Índia

Pelo menos 25 convidados de uma festa de casamento morreram após a queda do ônibus em que viajavam em um pequeno rio no Estado de Assam, no nordeste da Índia, segundo informou a polícia local.

O ônibus viajava da capital do Estado, Guwahati, ao distrito de Kamrupto na noite desta segunda-feira.

O ônibus caiu no rio quando cruzava uma ponte de madeira que se rompeu.

Moradores da região correram para o local do acidente na cidade de Rajabari e conseguiram resgatar seis passageiros dos destroços, segundo relatos.

O ônibus estaria transportando cerca de 40 passageiros.

Mergulhadores da polícia chegaram ao local na manhã desta terça-feira para tentar buscar os passageiros desaparecidos.

Acidentes de ônibus são comuns na Índia, muitas vezes causados por veículos mal conservados e direção imprudente, causando milhares de mortes todos os anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.