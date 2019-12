Ônibus capota na Rússia e mata 19 pessoas

Pelo menos 19 pessoas morreram no acidente de um ônibus que caiu em um rio congelado no leste da Sibéria neste domingo, 01, segundo autoridades locais. A investigação inicial das autoridades russas indica que o pneu dianteiro do ônibus tinha uma falha e explodiu.

O ônibus, com 43 pessoas, estava passando por cima do rio Kuenga na altura de Zabikalsk, cerca de 4900 quilômetros a leste de Moscou, quando a roda dianteira explodiu. Outras 18 pessoas ficaram feridas no acidente, segundo agências de notícias russas que citaram o Ministério de Emergência.

Os acidentes rodoviários são frequentes na Rússia, principalmente devido ao álcool e às más condições das estradas, e causam cerca de 20 mil mortes por ano. /AP e AFP