Ônibus capota no Nepal e deixa 30 mortos Uma autoridade policial informou neste sábado que um ônibus perdeu o controle em uma rodovia montanhosa no oeste do Nepal, saindo da estrada e deixando 30 mortos e diversos feridos. O policial Ramesh Bahadur Dhanuk afirmou que o acidente ocorreu na montanhosa região de Chatiwan.