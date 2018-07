Ônibus com turistas israelenses explode em aeroporto na Bulgária

Texto atualizado às 14h07

SÓFIA - Uma explosão atingiu um ônibus com turistas israelenses na Bulgária nesta quarta-feira, 18, matando ao menos sete pessoas e ferindo 20, de acordo com a imprensa em Israel. O prefeito da cidade búlgara de Burgas, Dimitar Nikoliv, confirmou a ocorrência à rádio pública do país, sem falar em vítimas. "Uma explosão ocorreu em um ônibus de passageiros israelenses no aeroporto de Burgas", disse.

Veja também:

Explosão lembra tentativa frustrada de ataque em janeiro

Segundo o jornal israelense Haaretz, o incidente seria um ataque terrorista. A informação teria sido confirmada pela polícia búlgara, de acordo com a agência local de notícias, Novinite. "Diversos israelenses foram mortos e estão feridos em um ataque terrorista contra um ônibus de turismo", escreveu o diário. O país é um destino conhecido de israelenses durante o verão. De acordo com a Reuters, a polícia da Bulgária disse que não poderia confirmar a nacionalidade das vítimas ou a causa da explosão.

Um porta-voz do ministério de Relações Exteriores em Jerusalém disse ao estadão.com.br que não há informações confirmadas sobre mortos ou feridos. De acordo com ele, o chanceler Avigdor Lieberman falou com seu homólogo búlgaro sobre o incidente. Ainda segundo o porta-voz, uma reunião de emergência foi convocada no Ministério.

Sem confirmação

À AP, o porta-voz da chancelaria Jonathan Rosenzweig confirmou apenas que um voo que partira de Tel Aviv pousou em Burgas às 16h45 (horário local) e que a explosão ocorreu 40 minutos mais tarde, quando os turistas estavam no ônibus. "Não sabemos se foi um ataque terrorista", disse Paul Hirschson, outro porta-voz do Ministério, segundo a AP.

De acordo com uma testemunha mencionada pelo Haaretz, um dos ônibus que carregava turistas israelenses entre os terminais do aeroporto de Burgas, às margens do Mar Negro, "explodiu e pegou fogo". O incidente ocorreu no aeroporto da cidade de Burgas.

"Posso apenas confirmar uma explosão", disse à rádio pública búlgara e À rede de TV BTV a porta-voz do Ministério do Interior do país, Vania Valkova, segundo a AFP. Ela disse ainda que não pode confirmar se há vítimas.

Veja fotos:

Com AFP, Reuters e AP