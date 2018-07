Ônibus com turistas israelenses explode na Bulgária

O incidente ocorreu na cidade de Burgas, 400 quilômetros ao leste da capital búlgara, Sofia. Imagens transmitidas pela televisão israelense mostram fumaça subindo de um estacionamento perto do aeroporto, aonde os turistas aparentemente haviam acabado de aterrissar. Diversos carros e ônibus pegaram fogo perto da carcaça do veículo.

Apesar de não estar claro o que causou a explosão, turistas israelenses já foram alvos de ataques diversas vezes, principalmente na Índia, Tailândia e Paquistão. O porta-voz do ministério de Relações Exteriores israelense, Jonathan Rosenzweig, afirmou que um voo vindo de Tel Aviv pousou às 16:45 (horário local) e que a explosão aconteceu 40 minutos depois. Os turistas aparentemente estavam entrando no ônibus para ir ao hotel. As informações são da Associated Press.