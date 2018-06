Ônibus da polícia argentina cai de ponte e mata dezenas de oficiais

Um acidente com ônibus na madrugada de segunda-feira no norte da Argentina matou 43 policiais, feriu 8 e levou o presidente Mauricio Macri a decretar o primeiro luto nacional de sua gestão. O grupo fazia parte da Gendarmeria, força com treinamento militar usada especialmente em áreas de fronteira, como a Província de Salta, vizinha à Bolívia.

O veículo em que viajavam caiu de uma ponte de 18 metros de altura sobre o leito de um rio que está seco nesta época do ano. O ônibus caiu com as rodas para cima, o que fez com que os passageiros fossem esmagados. Os primeiros a prestar socorro foram os policiais de dois outros ônibus que formavam o comboio.

Uma hipótese com que trabalhavam os peritos é a de que o pneu dianteiro direito tenha furado e levado o motorista perder o controle na estrada federal quando estava no município de Rosario de la Frontera.

Macri havia terminado de anunciar a extinção de uma série de impostos para as áreas de agricultura e pecuária na manhã de ontem quando religou o microfone para referir-se ao acidente. “É preciso melhorar as estradas para que essas coisas não ocorram mais”, afirmou, depois de enviar sua solidariedade aos parentes das vítimas.

O estado de conservação da pista foi descrito pelo prefeito de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, como “muito deteriorado”. O chefe dos bombeiros da cidade, Gustavo Díaz, reforçou a possível ligação entre o acidente e as condições da via. “Está péssima, cheia de buracos meio fundos. Já houve acidentes e capotamentos ali”, afirmou Díaz ao jornal La Nación.

O ônibus ia de Santiago del Estero a Jujuy, onde os policiais, parte de um contingente transportado em três veículos, se encarregaria de controlar excessos em protestos previstos pelo governo local.

O governador de Jujuy, Gerardo Morales, integrante da União Cívica Radical (UCR) e um dos principais aliados de Macri, deveria fazer uma série de anúncios. Um deles seria a demissão de funcionários públicos militantes da organização Tupac Amaru, com 70 mil integrantes, ligada ao kirchnerismo. O contingente de 150 policiais havia sido pedido para reagir a distúrbios da organização, conhecida por eventualmente empregar violência na defesa do kirchnerismo.

A função original do movimento social é oferecer serviços de educação, saúde e moradia aos habitantes da região. Para isso, a principal fonte de financiamento é federal.

O movimento havia convocado para esta segunda-feira uma manifestação para exigir que o governador seguisse o exemplo de Macri e chamasse líderes opositores para dialogar. O presidente conversou no fim da semana passada com quatro candidatos derrotados na eleição e com todos os governadores – 15 dos 24 são peronistas.