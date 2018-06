Ônibus de dois andares colide com loja em Londres e deixa 10 feridos

LONDRES - Um ônibus de dois andares colidiu com uma loja no sul de Londres nesta quinta-feira, 10, deixando 10 feridos, informou a polícia britânica.

O acidente aconteceu na rua Lavender Hill, perto da movimentada estação de trem de Clapham Junction. Dois passageiros ficaram presos no veículo.

"O motorista foi levado para um hospital no sul de Londres. Diversos passageiros foram tratados pelo serviço de ambulância da cidade no local", disse a polícia, em comunicado.

A polícia disse ter recebido uma chamada sobre o acidente às 6h55 (2h55 em Brasília). Equipes de bombeiros e ambulâncias também foram enviadas para o local.

Em fotos publicadas nas redes sociais, é possível ver a fachada da loja destruída, estilhaços de vidro no chão e médicos atendendo aos passageiros no segundo andar do ônibus.

"Notei que o ônibus estava se desviando", contou Andrew Matthews, um passageiro de 34 anos, sentado na parte de trás. "Ouvi um grande estrondo e vi o teto da loja entrando na parte da frente pela esquerda (do ônibus)", disse ele à agência de notícias britânica Press Association.

"Logo que o ônibus parou, ouvi gritos. Vi uma mulher presa à direita da parte dianteira. Pedia ajuda. Tinha muito sangue", descreveu.

A enfermeira Amy Mullineux, de 40 anos, também estava no veículo. Segundo ela, o motorista lhe contou ter desmaiado antes do acidente. "Disse que desmaiou antes de o ônibus bater na loja", afirmou. "Não se lembra de ter batido em nada. Os paramédicos me disseram que acham que ele teve algum tipo de ataque.” / REUTERS e AFP