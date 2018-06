Ônibus é atingido em ataque perto de Donetsk e 10 morrem

KIEV - Ao menos 10 pessoas morreram e 13 ficaram feridas após um projétil atingir um ônibus de passageiros em um posto de verificação do governo no leste da Ucrânia, nesta terça-feira, 13, disse a chefe de imprensa do governo regional de Donetsk, leal a Kiev, Elena Maliutina.

O caso ocorreu por volta das 14h30 (10h30 no horário de Brasília) perto da cidade de Volnovakha, ao sul da cidade industrial de Donetsk, que está no centro de um conflito separatista de nove meses envolvendo forças do governo e combatentes separatistas.

"Dez pessoas foram mortas e ao menos 13 ficaram feridas", disse o porta-voz, acrescentando que o ônibus estava transportando civis da cidade litorânea de Mariupol quando foi atingido. Um grupo de especialistas do Ministério do Interior da Ucrânia trabalha no local.

Segundo o chefe da polícia regional de Donetsk, Viacheslav Abroskin, o ataque foi realizado pelos separatistas pró-Rússia e era direcionado contra o posto de controle das forças ucranianas situado perto de Volnovakha.

Os separatistas negaram envolvimento no ataque e afirmaram que "o ponto de controle ucraniano de Volnovakha está em uma zona fora do alcance" da artilharia da autoproclamada República Popular de Donetsk. "Não teríamos conseguido disparar", disse um porta-voz do comando militar dos pró-Rússia à agência russa Interfax.

Nesta terça, mais uma vez as forças de Kiev e os separatistas trocaram acusações de violações da trégua estipulada em 9 de dezembro com a mediação da OSCE. Os rebeldes disseram que "nas últimas 24 horas foram registradas 66 violações da trégua" por parte das tropas, enquanto Kiev denunciou 84 violações pelas milícias pró-russas.

Quase 5 mil pessoas, entre civis e combatentes, morreram nas regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk desde abril de 2014, após a explosão de uma rebelião pró-russa contrária à mudança de poder em Kiev em fevereiro. /EFE e REUTERS