Ônibus escolar colide com árvore no Tennessee e mata 6 crianças

WASHINGTON - Um ônibus escolar se acidentou na segunda-feira em Chattanooga, Tennessee, ao colidir com uma árvore, deixando ao menos cinco crianças mortas, segundo informações de policiais locais. A Procuradoria do Distrito do condado de Hamilton informou que outro menor faleceu no hospital.

Autoridades disseram que no ônibus viajavam 35 crianças, com idades entre 4 e 11 anos. O chefe de polícia de Chattanooga, Fred Fletcher, afirmou que 24 das crianças foram transferidas para um hospital.

O acidente ocorreu por volta das 15h30 locais, quando por razões desconhecidas, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore.

Segundo o jornal The Washington Post, o motorista, Johnthony Walker, de 24 anos, sobreviveu e foi preso acusado de homicídio veicular, além de ameaça e condução imprudentes. Autoridades emitiram um mandado para examinar a caixa preta do ônibus escolar envolvido no acidente e as imagens gravadas por uma câmera de segurança de dentro do veículo. / EFE