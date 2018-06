Ônibus invade passagem subterrânea em Moscou, deixando 4 mortos e 11 feridos

MOSCOU - Quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas ontem quando um ônibus municipal invadiu uma passagem subterrânea no oeste de Moscou. As autoridades acreditam que houve um erro de condução ou falha técnica do veículo.

O acidente ocorreu perto da estação de metrô Slavianski Boulevard, em uma avenida movimentada da capital russa. Imagens transmitidas pela televisão russa mostram o ônibus se chocando contra as escadas da passagem subterrânea, esmagando várias pessoas.

O motorista, que foi detido, disse que o ônibus “estava parado, mas começou a se mover de forma inesperada”. Segundo ele, “apesar das tentativas de parar o ônibus, o sistema de freio não funcionou”.

