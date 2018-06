Ônibus turístico pega fogo e 10 pessoas morrem na Coreia do Sul

SEUL - Dez pessoas morreram e sete ficaram feridas na Coreia do Sul após o ônibus turístico onde viajavam pegar fogo em uma estrada perto da cidade de Ulsan, cerca de 300 quilômetros de Seul, informou nesta sexta-feira, 14, a agência de notícias "Yonhap".

O acidente aconteceu por volta das 22h11 (hora local) de quinta-feira, quando um dos pneus do ônibus, onde viajavam 20 pessoas, explodiu fazendo com que o veículo se chocasse contra a mureta na estrada de Gyeongbu, no sudeste do país.

As chamas destruíram o ônibus e mataram dez passageiros. Os outros dez ocupantes conseguiram escapar do veículo, sete deles ficaram feridos, mas não correm risco de morte, disse a polícia local à "Yonhap".

Os passageiros eram aposentados da multinacional sul-coreana Hanwha Chemical e seus cônjuges, e estavam seguindo para Ulsan após retornarem de uma viagem para a China. / EFE