Ontem, o republicano perdeu as eleições

Você pode apostar na minha previsão agora: a gravação secreta de uma reunião a portas fechadas entre Mitt Romney e possíveis doadores, divulgada ontem pelo repórter David Corn, da revista Mother Jones, assassinou a campanha do republicano para a presidência. Nas imagens, Romney explica que sua estratégia eleitoral envolve contabilizar quase a metade dos eleitores do país como apoiadores inamovíveis de Barack Obama. Como o republicano explicou, 47% dos americanos "acreditam ser vítimas". Então, qual é o desfecho? "Meu trabalho não é me preocupar com essas pessoas", diz ele.

Isso é um completo desastre para o republicano. Romney já tem dificuldade em se relacionar com o público e convencer as pessoas de que se importa com elas. Agora, foi flagrado afirmando que quase a metade do povo de seu país é composta por inúteis incapazes de se responsabilizar por si mesmos.